رئيس جامعة المنيا يفتتح موسم حصاد سُلالات القمح عالية الإنتاجية بمزرعة مركز الإنتاج

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء موسم حصاد سُلالات القمح، عالية الإنتاجية، المُوفرة لمياه الري بمزرعة مركز الإنتاج والتدريب الزراعى بالجامعة، وذلك بعد ١٢٠ يومًا فقط من زراعته، وذلك تماشياً مع توجهات قيادة الدولة المصرية، وتنفيذاً لخُطتها في النهوض بإنتاجية محصول القمح، وتوفيرًا لمياه الري.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدان إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور حسن محمد فؤاد، رئيس قسم المحاصيل بالكلية، والذي توصل إلى إنتقاء تلك السُلالات المُميزة والمختارة بدقة وعناية، وبحضور الدكتور محمود عبد الهادي، المدير التنفيذي لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة، وأعضاء هيئة التدريس بقسم المحاصيل، وأعضاء مجلس إدارة مركز الإنتاج والتدريب الزراعى.

وقد بدأت الجامعة موسم الحصاد لسُلالات قمح الخبز منيا١ ، منيا٢ ، منيا٣ ، منيا٤ ، منيا٥، عالية الإنتاجية وذلك بعد إتمام زراعة السُلالات فى الرابع والعشرين من ديسمبر عام ٢٠٢٣، وبدأ حصادها بعد ثلاثة أشهر فقط من موعد الزراعة؛ مما يؤدي ذلك بدوره إلى توفير مياه الري بواقع ٢ ريّة، وكذلك إخلاء الأرض مبكرًا مما يُساهم فى زراعة الأرض بأكثر من محصولين رئيسيين فى العام الواحد.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة من القائمين على إدارة مزرعة مركز الإنتاج والتدريب الزراعي، ودورهم في زيادة إنتاجية مزارع الجامعة من المحاصيل المُختلفة، مؤكداً على خُطة الجامعة في التوسع من المساحات المزروعة، وكذلك بمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة؛ لزيادة إنتاجية القمح، وغيره من المحاصيل؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثَّم المُساهمة في خدمة المجتمع.

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