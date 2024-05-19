فى عيد ميلاده.. أبرز محطات مصطفى شعبان الفنية

يحتفل الفنان مصطفى شعبان اليوم الموافق 19 مايو بعيد ميلاده، وسط نجاحات فنية من خلال مشواره الفنى على مدار سنوات، وتمكن من مزاحمة نجوم السينما والدراما، وأصبح من نجوم المواسم الرمضانية على مدار السنوات الأخيرة.

البداية كمخرج

بدأ الفنان مصطفى شعبان مشواره الفنى كمخرج، من خلال مسرح الجامعة، وأخرج العديد من العروض والتى لاقت نجاحاً كبيراً فى ذلك الوقت، وظلت تتوالي أعماله الإخراجية، وتحقق النجاح على مستوى الإخراج، وحصدت العديد من العروض المسرحية التى أخرجها عدد من الجوائز، وكان له شغف كبير بعالم الإخراج، وكان محب لهذا العالم فى البدايات فقط، حتى تحولت البوصلة الفنية، إلى عالم التمثيل.

دخول التمثيل من عالم السينما

رغم النجاح الكبير الذى حققه مصطفى شعبان فى بداياته كمخرج، إلا أنه قرر الاتجاه إلى التمثيل، وخاض التجربة السينمائية فى بداياته، قبل عالم الدراما، وظهر فى الأفلام السينمائية ببعض المشاهد الصغيرة، في فيلم "رومانتيكا، الشرف، فتاه من اسرائيل"، ثم شارك البطولة مع الفنان أحمد السقا فى فيلم "مافيا" ، وبعدها اقتحم عالم البطولة السينمائية فى أفلام احلام عمرنا وغيرها من البطولات للسينما.

فيلم مافيا

فيلم كود ٣٦

الدراما

رغم النجاح فى بداياته السينمائية، إلا أنه لم يحقق النجاح المنتظر له كبطل ونجم شباك سينمائي، وقرر الفنان مصطفى شعبان الإستقرار على المشوار الدرامي، ونجح فيه رسم طريق له، وتقديم العديد من الأعمال الدرامية التى لاقت قبولاً مع جمهوره على مستوى البطولة، خاصةً بعد نجاحه فى مسلسل "عائلة الحاج متولي"، للنجم نور الشريف، والذى جسد من خلاله شخصية سعيد نجل الحاج متولي، وإستغل الفنان مصطفى شعبان ذلك النجاح والقبول الدرامي الذى حققه، وخطي فى مجال البطولة التلفزيونية، وتوالت المشاركات الدرامية وأصبح ضيف دائم خلال الموسم الرمضاني.

مسلسل عائلة الحاج متولي

أبرز الأعمال

قدم الفنان مصطفى شعبان العديد من الأعمال الفنية سواء على مستوى السينما والدراما، وأبرز تلك الأعمال فيلم "مافيا، أحلام عمرنا، جوبا، كود ٣٦، الوتر"، وفى الدراما مسلسل "عائلة الحاج متولي، مولانا العاشق، العار، أيوب، مزاج الخير، الزوجة الرابعة، ملوك الجدعنة، بابا المجال، دايما عامر، المعلم".