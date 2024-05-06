فان دايك يكشف عن مستقبله مع ليفربول بعد رحيل كلوب

تحدث الهولندى فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول، عن مستقبله مع الريدز فى الفترة المقبلة، بعد الرحيل المرتقب للألمانى يورجن كلوب المدير الفنى الحالى للفريق الإنجليزى فى نهاية الشهر الجارى.

حيث أبدى فان دايك الذى يتبقى له عام فى عقده مع الريدز، سعادته بدخول النادى لمرحلة جديدة، قائلاً: " سعيد بدخول ليفربول حقبة جديدة تحت قيادة مواطنه أرني سلوت المدير الفنى السابق لفينورد الهولندي".

كما أبدى فان دايك استعداده للبقاء فى ليفربول وأن يكون جزء من المشروع القادم للريدز، قائلاً: "أن على استعداد لأن أكون جزءا من المرحلة المقبلة".



وقال قلب دفاع الريدز: "التركيز حاليا على آخر مباراتين، وبعدها سيركز النادي على من سيكون المدرب الجديد، وسيكون هناك تغيير، وأنا سأكون جزءا منه".

مؤكداً: "أنا سعيد هنا، أحب النادي، ويمكنك أن ترى هذا أيضا.. أصبح بالفعل جزءا كبيرا من حياتي، وهذا كل ما يمكنني قوله".

وأضاف: "لا يوجد شيء بالنسبة لي لمناقشته.. لا توجد أنباء، أعتقد أن النادي مشغول للغاية بمن سيتولى تدريب الفريق، وهذا هو التركيز الرئيسي".

ويذكر أن نادي ليفربول توصل إلى اتفاق نهائي مع الهولندي أرني سلوت المدير الفنى السابق لفينورد الهولندي، ولكن لن يعلن النادي الإنجليزي تفاصيل الاتفاق إلا بعد انتهاء مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.