تشاهدون اليوم.. كريستال بالاس يستضيف مانشستر يونايتد وبيراميدز يلتقى فيوتشر

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأثنين الموافق 6 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:



*الدورى الإنجليزى الممتاز:

09:00 كريستال بالاس × مانشستر يونايتد



*الدورى الإيطالى:

06:00 اليرنيتانا × أتلانتا

08:45 أودينيزي × نابولي



*الدورى الفرنسى:

09:00 ليل × ليون



*الدورى السعودى:

10:00 الأهلي × الهلال



*الدورى المصرى الممتاز:

06:00 طلائع الجيش × المصري البورسعيدي

06:00 بيراميدز × مودرن فيوتشر



