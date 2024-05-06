تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأثنين الموافق 6 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
*الدورى الإنجليزى الممتاز:
09:00 كريستال بالاس × مانشستر يونايتد
*الدورى الإيطالى:
06:00 اليرنيتانا × أتلانتا
08:45 أودينيزي × نابولي
*الدورى الفرنسى:
09:00 ليل × ليون
*الدورى السعودى:
10:00 الأهلي × الهلال
*الدورى المصرى الممتاز:
06:00 طلائع الجيش × المصري البورسعيدي
06:00 بيراميدز × مودرن فيوتشر
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. كريستال بالاس يستضيف مانشستر يونايتد وبيراميدز يلتقى فيوتشر
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأثنين الموافق 6 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد جميع المباريات اليوم الأثنين الموافق 6 مايو، في جميع الدوريات الأوروبية، والعربية والمصرية، والتى جاءت كالتالى: