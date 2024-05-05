الداخلية تكشف حقيقة منشور محاولة سائق اختطاف سيدة في القاهرة

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن ادعاء صاحبة الحساب بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لأحد التطبيقات لتوصيلها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة حدثت مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة قام على إثرها السائق بغلق باب السيارة ومحاولة اختطافها ورفضه إنزالها من السيارة.

بالفحص تبين عدم تحرير ثمة محاضر بالواقعة، وأمكن التوصل لمالكة الحساب وبالتواصل معها أفادت بعدم صحة إدعائها وأن حقيقة الواقعة حدوث مشادة كلامية بينها وبين قائد السيارة حول قيمة الأجرة ولا يوجد ثمة تعدى منه وأضافت بقيامها بحذف المنشور المشار إليه، وقيامها بنشر منشور آخر يفيد بانتهاء الخلاف .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

