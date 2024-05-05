علق مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، على آخر التطورات الصحية في قطاع غزة عام بعد 212 من عدوان الاحتلال على القطاع.

وقال: إن هناك انقطاع تام للكهرباء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي باستثناء بعض المستشفيات التي تعمل بالمولدات الكهربائية، لافتًا إلى وجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محطة توليد الكهرباء في غزة ومناطق المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة.

وتابع: أن هناك انتشار للأمراض في قطاع غزة والأوبئة في صفوف النازحين على مستوي قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك أكوام كثيرة من القمامة منتشرة في الطرقات العامة وبين جموع الفلسطينين، وكذلك هناك تجمع كبير لمياه الصرف الصحي في الشوارع.

وأكدت أن البلديات جراء نقص الوقود والمعدات الكبيرة اللازمة لعملها توقف عن العمل وباتت تلك الأكوام متكدسة بين صفوف النازحين مما تؤدي الي المساعدة في انتشار الأوبئة بشكل اسرع، كما يزيد من الحالة الوبائية في صفوفهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى خطر على حياه الأطفال والنساء نظرا لوجود خيام في تلك المناطق.