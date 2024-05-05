بالصور.. ألعاب إلكترونية وأجواء احتفالية بعيد القيامة داخل كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد

نظمت كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد كرنفالا ضخما، اليوم الأحد، للاحتفال بعيد القيامة المجيد، لإدخال السعادة على قلوب المواطنين حاصة الأطفال الذين توافدوا على الكنيسة منذ الصباح اليوم والبهجة تملأ وجوههم.

وتضمنت الاحتفالية ألعاب مختلفة جرى تخصيصها للأطفال والشباب على حد السواء مثل الألعاب الإلكترونية وصيد السمك، وكرة السلة وغيرها، كما حرصت الكنيسة على تجهيز الساحة المواجهة لها بألعاب كبيرة الحجم مثل الألعاب الهوائية، بجانب العربات المتصادمة، والموتسيكلات.

كما نظمت كنيسة الأنبا بيشوى أيضا مسابقات بين الأطفال بعضهم البعض، ووزعت الهدايا عليهم وذلك فى أجواء تتسم بالفرحة والبهجة بين الجميع، كما شهدت الكنيسة أركان خاصة بالرسم علي الوجوه للصغار.

ومن جانبه، قال القس أرميا فهمي، اللمتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وكاهن كنيسة الأنبا بيشوى بالمحافظة، إن الكنيسة كل عام تسعى من خلال تلك الاحتفالية لإسعاد الجميع ورسم الابتسامة على وجوههم، موجها الشكر والتقدير لكل من تقدم بالتهاني للكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، ومؤكداً بأن المناسبات والاعياد تؤكد على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري.

IMG-20240505-WA0029

IMG-20240505-WA0024

IMG-20240505-WA0022

IMG-20240505-WA0019

IMG-20240505-WA0021

IMG-20240505-WA0020