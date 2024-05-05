اليابان وسريلانكا تؤكدان تعاونهما من أجل إعادة هيكلة عادلة للديون‎

أكد وزيرا خارجية اليابان وسريلانكا عزم بلديهما على العمل معا من أجل إعادة هيكلة "شفافة وعادلة" لديون الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وسط مخاوف بشأن دبلوماسية "فخ الديون" المزعومة للصين.

ونقلت صحيفة (جابان توداي) اليابانية اليوم الأحد عبر موقعها الإلكتروني عن وزارة الخارجية اليابانية قولها - في بيان صحفي - "إن وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أبلغت نظيرها السريلانكي علي صبري، خلال محادثاتها في كولومبو، أن طوكيو ستوفر سفينة مجهزة بالتقنيات الحديثة لمساعدة في إنشاء خرائط أوقيانوغرافية، كجزء من جهودها لتعزيز التعاون البحري مع كولومبو".

وأشارت الصحيفة إلى أن حوالي 20 دولة، بقيادة اليابان وفرنسا والهند، وضعت العام الماضي إطارا للمناقشات حول مسار العمل لإعادة هيكلة ديون سريلانكا. وحضرت الصين، أكبر دائن ثنائي لسريلانكا، الاجتماع بصفة مراقب.

وبعد أن واجهت مشاكل ديون، سلمت الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي السيطرة على أغلبية ميناء هامبانتوتا بجنوب سريلانكا إلى شركة صينية مملوكة للدولة في عام 2017 بموجب عقد إيجار مدته 99 عاما بأكثر من مليار دولار وتخلفت عن سداد ديونها في أبريل 2022.

وبحسب الصحيفة اليابانية، فإن الصين تتعرض كثيرا لانتقادات بسبب استخدامها دبلوماسية يطلق عليها اسم "فخ الديون"، وهي عبارة لوصف استخدام القروض المقدمة إلى البلدان النامية غير المجهزة لسدادها كوسيلة ضغط لانتزاع تنازلات من المقترضين.

وتقوم كاميكاوا بجولة تشمل 6 دول وتستمر 11 يوما حتى غد الاثنين. وقد زارت بالفعل مدغشقر وكوت ديفوار ونيجيريا وفرنسا، ومن المقرر أن تزور نيبال بعد انتهاء زيارتها إلى سريلانكا.