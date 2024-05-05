الأمين العام للتعاون الإسلامي يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى زيادة الجهود المبذولة لوقف حرب الإبادة في غزة، ودعم الجهود الدولية للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وفي كلمته خلال افتتاح القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي في بانجول، عاصمة جمهورية جامبيا، تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة"، تناول طه مختلف القضايا ذات الاهتمام للعالم الإسلامي.

وأكد طه على أهمية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها حاليًا، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة مواصلة جهود الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، والوقوف إلى جانبها في طريقها نحو الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما أشار إلى أهمية إنشاء مرصد إعلامي يشرف عليه الأمانة العامة للمنظمة لتوثيق العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عدد الضحايا والجرحى والمعتقلين، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام.