أسقف السويس يترأس قداس عيد القيامة المجيد والكنائس تحتشد بالمصلين

ترأس الأنبا بموا أسقف السويس، صلاة قداس عيد القيامة المجيد الذي أقيم في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالصباح، وشاركه في الصلاة الآباء كهنة الكنيسة وسط فرحة المصلين الذين توافدوا للمشاركة في صلاة القداس الإلهي.



كما شهدت كنائس "العذراء مريم – والأنبا انطونيوس – الملاك ميخائيل – الشهيد مارجرجس جنيفه" توافد أعداد كبيرة من المصلين للمشاركة فى صلاة قداس عيد القيامة المجيد وكانت الكلمات الروحية عن فرح القيامة التي تذكرنا بقيامة السيد المسيح.



كما أشاد الحضور بدور فريق الكشافة ومجهودهم المبذول في حفظ النظام داخل الكنيسة.

وشهدت كنائس السويس إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة، وتم وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من المرور في الشارع الذي تقع فيه الكنيسة.