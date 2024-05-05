قصف إسرائيلي على منازل وأراضي زراعية بوسط وجنوب غزة

استهدفت طائرات والمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، منازل الفلسطينيين ومناطق زراعية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أرضا زراعية جنوب مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق قنابل حرارية بكثافة فوق مدينتي رفح وخان يونس.

وأضافت "وفا" أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة اصليح المكون من أربعة طوابق في حي المنارة بمدينة خان يونس، وتدميره بشكل كامل.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة، ومخيم النصيرات، وشمال وشرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وكانت بلدية النصيرات أعلنت أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير 12 بئر مياه ومحطتي تحلية وآلاف الأمتار من شبكات المياه، وتدمير نحو 27 ألف متر مربع من الطرق الرئيسية والفرعية، إضافة إلى 5 ميادين وتقاطعات رئيسية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 34،654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77،908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.