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الأحد 05 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

نقابة الصحفيين تشارك في احتفالات عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
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شارك الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين ووفدا من أعضاء مجلس النقابة، في احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد.
وضم وفد نقابة الصحفيين المشارك في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، محمد الجارحي  السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، وهشام يونس  وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، دعاء النجار السكرتير العام المساعد ورئيس لجنتي المرأة والنشاط، إلى جانب المشاركة الواسعة من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.
وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداس عيد القيامة المجيد، بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين. 
ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة الكبرى وسط مجموعة من الآباء  الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالأعلام البيضاء والورود ابتهاجا بالعيد.
وينقل التلفزيون المصري صلوات القداس الإلهي على الهواء مباشرة، كما يتم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية "مي سات وأغابي وسي تي في" والصفحة الرسمية للمتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقناة coc  على اليوتيوب.

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