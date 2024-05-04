وصول البابا تواضروس إلى المقر البابوي لترأس صلوات عيد القيامة

وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لترأس صلوات القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد ٢٠٢٤.

يأتي ذلك بمشاركة عدد كبير من أباء الكنيسة القبطية من الأساقفة والرهبان بجانب الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، كما من المقرر أن تأتي الصلوات بحضور عدد من قيادات الدولة والسياسيين والشخصيات العامة البارزة في البلاد.

ستبث الصلوات عبر التليفزيون المصري والقنوات القبطية المختلفة، كما ستنقل الصلوات عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة.



ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة المجيد

كانت قد أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ترتيبات صلوات قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقالت الكاتدرائية المرقسية في بيان، إنه تمت مخاطبة الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات. - يمكن الحصول على دعوات حضور الصلاة من الكنيسة التابع لها أو الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لا توجد أماكن للسيارات داخل فناء الكاتدرائية غير مسموح للمشاركين في الصلوات كهنة - شمامسة - شعب) باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة، خدمة الشماسية قاصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.