"قذيفة" إمام عاشور تمنح الأهلي الهدف الأول في شباك الجونة

أحرز إمام عاشور الهدف الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى فريق الجونة باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي.

وجاء هدف إمام عاشور من تسديدة قوية جدا في الدقيقة 37 سكنت شباك أحمد مسعود حارس الجونة.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بينما يمتلك الجونة 28 نقطة في المركز السادس.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - عمر كمال عبدالواحد

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: رضا سيد عبد السلام، كمال أبو الفتوح، أحمد حامد، صبري السيد

خط الوسط: فرانك إيتوجا، أحمد عبد الرسول، محمد سيد عبد الفتاح، صبحي سليمان

خط الخجوم: أيمن محمد سعد، أحمد محمود.