ضبط 3.5 طن أسماك مجهولة المصدر بمدينة الصالحية الجديدة

شنت إدارة تموين الصالحية الجديدة بالشرقية برئاسة نشأت عبدالله مدير الإدارة وبالاشتراك مع مكتب تموين الصالحية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة علي ثلاجات اللحوم والاسماك ومصانع الرنجة، حيث تم المرور على مصنعين أسماك مجمدة ورنجة، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1508 جنح القسم ضد مصنع أسماك و رنجة.

والمحضر رقم 1509 جنح القسم ضد مصنع أسماك .

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على 3 أطنان و500 كيلو أسماك مجهولة المصدر.

ومن جانبه طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع المباحث وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.