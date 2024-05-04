محافظ الشرقية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء فيها " يسعدني ويشرفني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد داعياً المولى عز وجل أن يعيدها على قداستكم والأخوة المسيحيين بكل الخير والسلام وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء ".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة لكل من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائبة الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ والدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأنبا إبراهيم اسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وللأخوة المسيحيين بالمحافظة وجموع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

أكد محافظ الشرقية أن مظاهر الود والتآخى خلال الأعياد والمناسبات المختلفة تعد ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة ، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والمحبة والأمن والسلام والتقدم والإزدهار ويحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.