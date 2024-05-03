محافظ الشرقيه يلتقي وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في حضور المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، وأشرف الدوكار رئيس الإتحاد العام لعمال الشرقية، والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال اللقاء رحب محافظ الشرقية بزيارة وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء لمحافظة الشرقية والمشاركة في افتتاح أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان ليمثل صرحاً إسلامياً ومناره تعليمية لنشر صحيح الدين وتعاليمه السمحه.

أشاد المحافظ بجهود أئمة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحه والدعم الدائم والمستمر الذي توليه الوزارة لإعمار وتجديد المساجد وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيزها بفرشها لتصبح صروحا إسلامية تنشر قيم الإسلام السمحه ومبادئه السامية.

من جانبه استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في اعمار بيوت الله عز وجل، من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية والإنشاء والعمارة والتطوير ،مشيراً إلي أن المساجد تشهد حالة إيمانية فريدة وغير مسبوقة، وأن أمور الدعوة والمساجد وما بها من فعاليات تسير بصورة ممتازة.

ومن جانبه أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لتواجده بمدينه العاشر من رمضان والتي تمثل أحدي القلاع الصناعية الهامة علي أرض الوطن مؤكدا علي أهمية تضافر الجهود والعمل الجاد كونه يمثل اللبنه الأولى لبناء اقتصاد قوي يساعد في تقدم الوطن ورقيه.