بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية مجانية بقرية الحجازية بالحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه بالإشتراك مع المجتمع المدنى معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية الحجازية التابعة لمركز ومدينة الحسينية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري.

وذلك بحضور كل من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية ومدير و أطباء إدارة الحسينية البيطرية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٢٨ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و٩٣ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ١٢٨ رأس ماشـية و ١٠٨ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش ٤٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٤٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن ل ٤٥٠ طائر وترقيم وتسجيل ١٠١ حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.