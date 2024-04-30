جامعة بني سويف تكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية خلال أبريل

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 232، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر أبريل الجاري، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملون الذين تم تكريمهم هم: جمال عبد الباري بالمدن الجامعية، و منى يوسف حسن بكلية العلوم، وعمار سيد حميدة، وهدى حمدي أحمد بإدارة الجامعة، ومحمد حسن إسماعيل مركز المؤتمرات.