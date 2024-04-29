الصين تتقدم باحتجاج رسمي لليابان إزاء تحركاتها نحو جزر "دياويو داو"

تقدمت الصين باحتجاج رسمي إلى اليابان؛ على خلفية تحركاتها فيما يتعلق بجزر (دياويو داو) المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن وفقا لتقارير إعلامية فإن خمسة من أعضاء البرلمان الوطني الياباني، بمن فيهم تومومي إينادا القائمة بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، دخلوا إلى المياه القريبة من جزر (دياويو داو)؛ من أجل إجراء تحقيق.

وأفادت تقارير إعلامية أن وفدا من خمسة أعضاء برئاسة وزيرة الدفاع السابقة تومومي إينادا المعروفة بآرائها القومية، انضم إلى مسؤولين حكوميين في عملية استطلاع بحرية، السبت، حول الجزر غير المأهولة، المعروفة باسم جزر سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في اليابان: إن سفن خفر السواحل الصيني اتخذت إجراءات إنفاذ القانون لحماية حقوقها وفقا للقانون، مضيفا أن الصين تحث اليابان بقوة على الالتزام بالاتفاق المبدئي المكون من أربع نقاط بين البلدين، ووقف جميع الاستفزازات السياسية والاضطرابات في الجزر والتوقف عن إثارة الجمهور، والعودة إلى المسار الصحيح لإدارة النزاعات والخلافات بشكل صحيح من خلال الحوار والتشاور، وتجنب تصاعد الأوضاع بشكل أكبر.

وأشار إلى أن (دياويو داو) والجزر المتاخمة لها هي أراض صيينة أصلية، وأن الصين لديها التصميم والإرادة القويان لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.

