العمل: انتهاء المقابلات الشخصية للملتحقين ببرامج التدريب المجانية بأسيوط بالتعاون مع "WFP"

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، فعاليات عدد من المقابلات الشخصية للملتحقين ببرامج التدريب المجانية على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز، وصيانة المحمول وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP، فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل والبرنامج.

جاء ذلك فى ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة فى إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل وإطلاق مشروع مهني 2030، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على أعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لا سيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر، وفي ضوء تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهني للعام 2024 لدعم الشباب والفتيات من أبناء المحافظة والمقيمين بها .

الجدير بالذكر أن تلك الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تفيد إتمام الدورة بنجاح فى البرامج المشتركة.

من جانبه أوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن تنفيذ تلك الدورات التدريبية المجانية يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب من الجنسين، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، والحصول على فرصة عمل لائقة في شركات القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات التدريبية الممكنة وفق أحدث الأساليب العالمية.

وأضاف مدير المديرية أن المتدربات خلال التدريب يحصلن على بدل انتقال نقدي يومياً مع وجبة خفيفة خلال اليوم، فضلاً عن أنه يتم تسليمهم الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية مجاناً، مع إعطاء الأولوية لهن في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها، مشيراً إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على الدورات المتاحة وذلك بعد اجتياز المقابلة الشخصية تتمثل في الآتي صورة من {بطاقة الرقم القومي، المؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، وصورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل)، وسيرة ذاتية للمتقدم، على أن يتم التقدم بها إلى مقر المديرية وعنوانه مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث، شارع محمود فهمي النقراشي.

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