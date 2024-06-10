الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا في شمال غزة

أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة شحن أمريكية أسقطت أكثر من 10 أطنان مترية من الحصص الغذائية، في شمال غزة، أمس الأحد، بعد أن كانت هذه الشحنات معلقة بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، بعد ثمانية أشهر من الصراع المدمِّر، وتحولت الولايات المتحدة إلى تسليمها جواً وبحراً بسبب تأخير إسرائيل عمليات إدخالها عبر البر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، في بيان، إن عملية الإنزال الجوي وفرت «مساعدة إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة».

وأضافت: «حتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة جواً أكثر من 1050 طناً مترياً من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدة التي قدّمها الممر اللوجستي المشترك عبر البحر».

وتابعت: «تُعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءاً من جهد متواصل، ويتواصل التخطيط لعمليات تسليم جوي لاحقة».

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في أواخر مايو الماضي، إن عوامل تشمل العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية تؤثر على عمليات إلقاء المساعدات جواً، في حين قال نائب قائد «سنتكوم»، براد كوبر، الجمعة، إنه جرى «تعليقها بسبب العمليات التي تحدث في شمال» القطاع، لكن من المتوقع استئنافها قريباً.