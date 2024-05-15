إيموشن خاتم.. سلمى أبو ضيف تعلن خطوبتها

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صور خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني، عبر خاصية استوري الإنستجرام، دون الكشف عن أي تفاصيل.

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف تعيش حالة من النشاط الفني، حيث يُعرض لها حاليًا مسلسل "إلا الطلاق" ويشاركها البطولة عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ إياد نصار ودينا الشربيني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم نعوم وإخراج محمد بركة.

والجدير بالذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت في السباق الرمضاني بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، حيث حققت من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، وضم العمل عددا من النجوم؛ ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، وهو من تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل.