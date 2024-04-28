«كولر» يجهز بدلاء الأهلي لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، استعدادًا لعودته إلى منافسات الدوري، بعد الفوز علي مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما علي استاد القاهرة الدولي، أمس الأول الجمعة، ليضرب موعدًا لمواجهة الترجي التونسي في المباراة النهائية.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، في تحقيق اللقب الثاني عشر، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

وحصل الجهاز الفني للأهلي على تسجيلات لمباريات الإسماعيلي الأخيرة بالدوري، من أجل دراسة الفريق الأصفر ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، قبل مواجهته فى الدوري، مع تجهيز البدلاء ووضع الخطة المناسبة لاستعادة الانتصارات الغائبة على الصعيد المحلي، بعد خسارة مباراة القمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأخير.

ويرغب «كولر» في معرفة أسلوب لعب الإسماعيلي تحت قيادة إيهاب جلال، وطريقته في تحضير اللعب ونقل الكرة ووضعيته في حالة الدفاع والهجوم وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة للحد من خطورته وتصحيح مسار الأهلي بالدوري، خاصةً بعد استعادة عدد من اللاعبين المصابين.

ويستعيد فريق الأهلي جهود لاعبيه عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلى في مباراة الإسماعيلى بالدوري، بعدما غاب الثنائى عن صفوف «المارد الأحمر» في مباراتى مازيمبى الكونغولى بسبب عدم القيد الأفريقى.

وتمنح عودة «عبدالواحد» ميزة للمدرب السويسري للاعتماد على جهوده فى الجبهة اليمنى، التى يُشارك فيها محمد هاني بصفة مستمرة مع توالى المباريات الأفريقية.

ويقص الأهلي شريط عودته للدوري المصري من بوابة مباراة نارية وواحدة من كلاسيكيات الدوري المصري، حينما يضرب موعدًا مع دراويش الكرة المصرية النادي الإسماعيلي في مواجهة محفوفة بالمخاطر للفريق الذي يعاني من الإرهاق بسبب ضغط المباريات الأفريقية والمحلية وخوفا من تعرض أي لاعب للإصابة في الفترة الحالية تهدد مشاركته في النهائي الأفريقي.

وبعد مباراة الإسماعيلي تنتظر الأهلي مواجهات قوية في الدوري، حيث يلتقي مع الجونة على ملعب استاد القاهرة يوم السبت الموافق 4 مايو، ثم يصطدم بالاتحاد السكندري، في مباراة قوية على استاد القاهرة، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو.

ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء الأربعاء الموافق الأول من مايو، على أرضية استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

وكان «كولر» قد أجرى 4 تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبي عن تشكيل مباراة الزمالك، حيث شارك أحمد عبدالقادر بدلًا من محمد مجدي «أفشة»، ورضا سليم بدلًا من طاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق بدلًا من كريم وليد «نيدفيد»، ووسام أبو علي بدلًا من أنتوني موديست.

ويسعى فريق النادي الأهلي لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الممتاز، إذ يحتل المركز الـ11 برصيد 21 نقطة حصدها بعد خوض 11 مباراة، إذ فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 بينما خسر مباراتين.