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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الشرطة الكندية تعتقل مشتبها به رابع على خلفية مقتل زعيم انفصالي سيخي

الشرطة الكندية
الشرطة الكندية
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أعلنت الشرطة الكندية، اعتقال مشتبه به رابع على خلفية حادث مقتل زعيم انفصالي من السيخ الذي وقع قبل عام. 
وأوضحت الشرطة - حسبما نقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الأحد/ - أنه تم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى إلى المواطن الهندي أمانديب سينج.
كانت الشرطة الكندية قد أعلنت - في أوائل الشهر الجاري - إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين هنود يُشتبه في تورطهم في مقتل الزعيم الانفصالي السيخي هارديب سينج نيجار.
جدير بالذكر أن نيجار (45 عاما) لقي مصرعه بعد أن أطلق مسلحان ملثمان النار عليه أمام معبد للسيخ في "ساري"؛ إحدى ضواحي مدينة "فانكوفر" الكندية.
وتسبب الحادث في نشوب خلاف دبلوماسي بين كندا والهند بعدما زعم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تورط الحكومة الهندية في الجريمة؛ الأمر الذي نفته نيودلهي بشدة.

الشرطة الكندية السيخ