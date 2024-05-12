وزير التجارة يشيد بدور مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروعات القطاع الخاص

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، في فعاليات مؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر" الذي عقد بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال في مصر ونظمته مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي.

وقال الوزير إن هناك شراكة إستراتيجية بين مجموعة البنك الدولى وبصفة خاصة مؤسسة التمويل الدولية تستهدف تمكين القطاع الخاص وتوفير برامج تنموية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر.

وأشار وزير التجارة إلى أهمية مؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر في طرح عدد كبير من الموضوعات ذات الأولوية للاقتصاد القومى والتي تشمل فرص الاستثمار المستدامة في مصر وإستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروعات القطاع الخاص في مصر وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل أمام الشباب وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن مصر تعد ضمن اهم شركاء مؤسسة التمويل الدولية باستثمارات متنوعة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة والصناعة والشركات الناشئة والخدمات المالية والصحة.