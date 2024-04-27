الدفاع الروسية: تدمير 68 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم في روسيا

دمرت الدفاعات الجوية الروسية 68 مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت - "إن منظومة الدفاع الجوي الروسية دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار واثنتين فوق شبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان: "تم خلال الليلة الماضية إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي"، مشيرا إلى اعتراض وتدمير 66 طائرة بدون طيار أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرتين فوق شبه جزيرة القرم.

وكانت روسيا أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لبلاده.

ومن جانبه قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح أي مفاوضات روسية أوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.