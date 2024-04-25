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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

استدرجوه لأرض زراعية.. ضبط 3 أطفال تعدوا جنسيا على تلميذ فى الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حرر عامل مقيم قرية كفر العرب التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بلاغا لمركز الشرطة يتهم فيه 3 أطفال قصر باستدراج نجله الطفل الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات، الى إحدى الأراضي الزراعية والتعدي عليه جنسيا، وبضبط المتهمين ومواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

ضبط 3 أطفال تعدوا جنسيا على تلميذ فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من كريم.ع.س.أ"،39 عاما، عامل، ومقيم قرية كفور العرب دائرة المركز وبرفقته نجله "م"، 6 سنوات"، بقيام 3 أطفال قصر، وهم:محمد.ح.ع"، 13 عاما، طالب بالصف السادس الإبتدائي الأزهري، ومحمد.خ.م"، 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي، و"أحمد.ش.ا"، 13عاما، طالب بالصف السادس الإبتدائي الأزهري، ويقيمون بذات القرية، بالتعدي على نجله جنسيا باستدراجه الى إحدى الأراضي الزراعية والتعدي عليه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، من ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 54 لسنة 2024 جنح أحداث مركز شرطة طلخا والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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