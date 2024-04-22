حل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة| صور

أصدر وزير الشباب والرياضة، اليوم، القرار رقم 567 لسنة 2024، بحل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة.

وجاء بالقرار، أنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم الهيئات الشبابية وتعديلاته، وعلى لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية الصادرة بالقرار 210 لسنة 2022، وعلى ما ورد من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، يتم حل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

كما أصدر قرارا اخر بتكليف كل من حاتم الجندي رئيسا، ونهى فهمي نائبا للرئيس، ومحمد العربي عضو، وكريم قاسم عضو، ومحمد خورشيد أمينا للصندوق.

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