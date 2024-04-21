شاب يتخلص من أمه ويضرم النيران في نفسه بالدقهلية

انهى شخص في العقد الثاني من عمره حياة والدته لعيار ناري ن فرد خرطوش بقرية شها مركز المنصورة محافظة الدقهلية ثم اضرم النار بنفسه محاولًا انهاء حياته بطلق ناري وذلك بعد خلافات بينهما وجرى نقل جثمان المتوفية الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والمصاب لتلقي العلاج وتكثف المباحث تحرياتها حول الواقعة.

تلقى اللواء مران حبيب، مدير امن الدقهلية اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين مأمور مركز شرطة المنصورة، ببلاغ من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي اطلاق نار داخل منزل بقرية شها وبالدلوف للمنزل تبين مصرع سيدة واصابة نجلها.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحثوبالفحص تبين بمصرع سماسم سعد محمد علي، 46 عاما مقيمة بشها التابعة لمركز المنصورة على يد نجلها "صبح خ.ع "21 عاما .

ودلت التحريات الأولية أن الشاب أطلق على والدته عيار ناري من فرد خرطوش مما ادى الى اصابتها في الصدر من مسافة قريبة ، ثم قام بإطلاق النار على نفسه محاولًا انهاء حياته.

جرى نقل جثمان المتوفية الى مشرحة مسشفى المنصورة الدولي ونقله للمستشفى لاصابته بجروح متهتكة بفروة الرأس.

تحرر عن ذك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة لتحقيقات.