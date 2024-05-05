ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في جنوب البرازيل إلى 56 شخصا

أعلنت وكالة الدفاع المدني في البرازيل أمس السبت ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جنوب البلاد إلى 56 شخصا، فيما لا يزال 67 آخرون في عداد المفقودين.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن هطول الأمطار الغزيرة على ولاية "ريو جراندي دو سول" الواقعة جنوبي البرازيل تسبب في إلحاق أضرار ب265 بلدية، بالإضافة إلى إصابة العشرات من الأشخاص ونزوح أكثر من 24 ألف شخص من منازلهم، حيث تم نقل الكثير منهم إلى ملاجئ.

وكان الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" قد تفقد أمس الجمعة المناطق المتضررة بالولاية وتعهد بتقديم دعم كبير لجهود الإنقاذ وإعادة الإعمار.