القبض على الرئيس السابق لديوان الحكومة الفيتنامية للاشتباه في إساءة استخدامه للسلطة

ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على الرئيس السابق لديوان الحكومة في البلاد، ماي تيان دانج، للاشتباه في إساءة استخدامه للسلطة.

وقالت وزارة الأمن العام الفيتنامية - في بيان أوردته شبكة "تشانل نيوز آشيا" أمس السبت - إن عملية إلقاء القبض على دانج (الذي يبلغ من العمر 65 عامًا) جرت في الـ 30 من شهر أبريل الماضي، وتأتي في إطار تحقيق في قضية رشوة بمحافظة “لام دونج” جنوبي البلاد.

وتجري السلطات الفيتنامية المعنية حملة واسعة النطاق انطلقت قبل نحو عشرة أعوام لمكافحة الفساد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، حيث تم محاكمة مئات المسؤولين البارزين والمديرين التنفيذيين لشركات كبرى في البلاد أو أجبروا على التنحي من مناصبهم.

وكان دانج قد شغل منصب رئيس ديوان الحكومة خلال الفترة بين عامي 2016 و2021، في عهد رئيس الوزراء، نجوين شوان فوك، آنذاك.