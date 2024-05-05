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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الجابوني تحديات الهجرة غير الشرعية

وزير الشئون الخارجية
وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار
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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار مع نظيره الجابوني ميشال ريجيس أونانجا ندياي، تحديات الهجرة غير الشرعية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم /السبت/ - أن الوزيرين ناقشا، على هامش مشاركتهما في مؤتمر القمة الإسلامية، المنعقد بالعاصمة الجامبية "بانجول"، تطورات المسار الانتقالي في الجابون، وسبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على تجسيد استحقاقات العلاقات الثنائية بعقد اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في أقرب الآجال الممكنة وتكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات بين كبار المسئولين.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشئون الخارجية التونسية نبيل عمّار يشارك يومي 4 و5 مايو الجاري بالعاصمة الجامبية بانجول، على رأس وفد تونسي، في أعمال الدورة 15 للمؤتمر القمة الإسلامية، وذلك بتكليف من الرئيس قيس سعيد.

وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ميشال ريجيس أونانجا ندياي الهجرة غير الشرعية