اكتئاب وتغيب عن المنزل.. انتشال جثمان مسن من مياه النيل في الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثمان مسن في العقد السادس من عمره من مياه نهر النيل أمام قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، متغيب عن منزله منذ يومين ويعاني من مرض نفسي، وتبين إنزلاق قدماه حال سير على شاطئ المياه ووفاته.

انتشال جثمان مسن من مياه نهر النيل في الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه نهر النيل أمام قرية أويش الحجر دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ وجرى انتشال الجثمان و بالفحص تبين ان الجثة لشخص يدعى "على .س.إ.ع"،68 عاما، عامل ومقيم بذات القرية ويرتدى ملابسه كاملة ولاتوجد به ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثمان الى مستشفى المنصورة الدولي.

أسرة المتوفي: يعاني من مرض نفسي ومتغيب عن المنزل منذ يومان

بسؤال كلا من نجله 23 عاما، عامل، وشقيقه فتحي"، 73عاما، ويقيمان بذات القرية، قررا بأن المتوفي يعاني من مرض نفسي "اكتئاب"، ورجحا سقوطه نتيجة انزلاق قدمه حال سيره على شاطئ المياه .

واضافا في أقوالهما بمحضر الشرطة ان المتوفي متغيب عن المنزل منذ يومان دون تحرير ثمة محاضر، ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.