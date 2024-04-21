«أطلب العفو من أسرة إيهاب والرأفة بي».. ماذا قال مدرس الفيزياء قاتل طالب الدقهلية؟

طلب محمد الطحاوي، مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب ايهاب اشرف عبدالعزيز ، بمركز الستاموني محافطة الدقهلية في ختام حديثه أمام هيئة المحكمة خلال ثاني جلسات حاكمته من أسرة الطالب ايهاب ، العفو والسماح عما ارتكبه.

وقال المتهم موجهًا حديثه لوالد الطالب وهيئة المحكمة :"اريد أن القى ربي تائبًا عما ارتكبته من إثم واطلب من عدالة المحكمة الرأفة بي".

وتابع قائلا:"انا داخل نزاناتي احلم بان احتضن ابني وزوجتي وأكون بجانبهم في الفراش لكن ما فعلته استحق ان اعاقب عليه".

ترأس جلسة المحاكمة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستامونى، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال .

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدامع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته فى الحصول على فدية من ذويه كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية بعد شطره لـ 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.