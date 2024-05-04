قوات الاحتلال تحاصر منزلًا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت منزلًا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بعد اقتحام الاحتلال البلدة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين، وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات عنيفة بمحيط المنزل المحاصر في دير الغصون قرب طولكرم.

وأرسل الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية اقتحمت دير الغصون بمدينة طولكرم تزامنًا مع اشتباكات عنيفة داخل البلدة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، باستشهاد فلسطينيين اثنين في اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة دير الغصون شمال طولكرم.

ومنذ قليل، أصيب مواطن فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، وانتشرت الآليات العسكرية داخل البلدة، وقام جنود الاحتلال بتفتيش عدة منازل وتخريب محتوياتها داخل البلدة.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال 7 جثامين متحللة لشهداء من مختلف الفئات والأعمار من مناطق متفرقة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وما زالوا مستمرين في عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء.