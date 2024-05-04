«البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات

تطلق النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، قناة واتساب خاصة بالنقابة كخدمة إخبارية جديدة؛ لنشر كافة أخبار النقابة والخدمات الخاصة بها عبر تلك القناة لأعضاء النقابة.

ويمكنكم متابعة قناة الواتساب عن طريق المتابعة والاشتراك في "النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر" على تطبيق واتساب بشكل منفصل عن الدردشات الخاصة للمستخدمين، لمعرفة كل جديد وحصري عن النقابة.

وتعتبر قناة الواتساب خدمة إخبارية جديدة لإبقاء أعضاء النقابة مطلعين على كل جديد، من خلال إطلاق خدمة الـ channels على واتساب، لتوفر لمتابعيها القدرة على الوصول للأخبار وكافة المستجدات الخاصة بالنقابة عبر تطبيق "واتساب".

وللاشتراك في القناة اضغط على رابط هنا:

https://whatsapp.com/channel/0029VaYfm20D38COnEHRFa33