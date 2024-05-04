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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات

شعار نقابة البيطريين
شعار نقابة البيطريين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تطلق النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، قناة واتساب خاصة بالنقابة كخدمة إخبارية جديدة؛ لنشر كافة أخبار النقابة والخدمات الخاصة بها عبر تلك القناة لأعضاء النقابة.

ويمكنكم متابعة قناة الواتساب عن طريق المتابعة والاشتراك في "النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر" على تطبيق واتساب بشكل منفصل عن الدردشات الخاصة للمستخدمين، لمعرفة كل جديد وحصري عن النقابة.

وتعتبر قناة الواتساب خدمة إخبارية جديدة لإبقاء أعضاء النقابة مطلعين على كل جديد، من خلال إطلاق خدمة الـ channels على واتساب، لتوفر لمتابعيها القدرة على الوصول للأخبار وكافة المستجدات الخاصة بالنقابة عبر تطبيق "واتساب".

وللاشتراك في القناة اضغط على رابط هنا:

https://whatsapp.com/channel/0029VaYfm20D38COnEHRFa33

الأطباء البيطريين النقابة العامة للأطباء البيطريين قناة جديدة الدكتور مجدى حسن