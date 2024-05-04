تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف

أعلنت عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة "شارتر" في أوروبا، عن زيادة ​​أسعار الرحلات السياحية من وإلى إسبانيا هذا الصيف، وأفادت شركة مابريان، المتخصصة في التحليل والبيانات، بأن الأسعار المنشورة في الفترة ما بين 1 يونيو و15 سبتمبر 2024، بدت مرتفعة للغاية.

وكشف تقرير الشركة، عن ارتفاع أسعار الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا -وهي أسواق المصدر الرئيسية لإسبانيا-، بنسبة 26 %، وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الرحلات الجوية إلى البلدان المفضلة لدى الإسبان مثل البرتغال وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بنسبة 27 %.

وعلى الرغم من أن شركات الطيران التقليدية لا تزال لديها أسعار أعلى، إلا أن الزيادة في الأسعار تكون أعلى على شركات الطيران منخفضة التكلفة، ويمثل هذا تحولًا في الاتجاه العالمي الذي تم اكتشافه بين عامي 2021 و2023 عندما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران المنتظمة بنسبة 40 %، في حين ارتفعت أسعار التكلفة المنخفضة بنسبة 6 %، مما أدى إلى زيادة أسعار تذاكر الطيران بشكل عام.

وفقًا لمدير التسويق والاتصالات في مابريان، كارلوس سيندرا كروز، فإن الارتفاع في متوسط ​​أسعار الرحلات يعكس تزايد تكاليف التشغيل لشركات الطيران إلى جانب الطلب المتزايد من وإلى إسبانيا لهذا الصيف، ولا يزال هناك مجال لتعديل هذه الأسعار بحسب حجم الطلب عليها، تمثل شركات النقل منخفضة التكلفة 68.5% من المقاعد المتاحة للسفر السياحي، أي ما يعادل 37.61 مليون مقعد، مقارنة بـ 17.33 مليون مقعد لشركات الطيران المنتظم، بالإضافة إلى أنها تنمو بشكل أسرع.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المقاعد التي تتعامل معها شركات الطيران منخفضة التكلفة بنسبة 11 % مقارنة بعام 2023، ومن ناحية أخرى، شهدت شركات النقل المنتظم زيادة بنسبة 4.1 % في المقاعد خلال نفس الفترة، ومع ذلك، منذ عام 2019، شهدت شركات الطيران منخفضة التكلفة والعادية نموًا بنسبة 8.9 و9.3 % في المقاعد الجوية، على التوالي.

وتُظهر بيانات مابريان أيضًا أنه من بين الأسواق الخمسة الوافدة، شهدت المملكة المتحدة أعلى زيادة في أسعار الرحلات الجوية مقارنة بعام 2023، وبشكل أكثر تحديدًا، ارتفعت أسعار الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة بنسبة 31.3 %، بمتوسط ​​سعر 210 يورو للتذكرة، وشهدت ألمانيا وهولندا زيادة بنسبة 5.1 و7.3 %، بمتوسط ​​أسعار بلغ 187 يورو و176 يورو على التوالي.

وفي هذه الحالة، كانت إيطاليا وفرنسا السوقين الوحيدين اللذين شهدا انخفاضًا بنسبة -5.4 و-6.8 %، بمتوسط ​​أسعار بلغ 105 يورو و124 يورو على التوالي.