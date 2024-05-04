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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد فلسطينيين اثنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة دير الغصون شمال طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد فلسطينيين اثنين في اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة دير الغصون شمال طولكرم.

ومنذ قليل، وأصيب مواطن فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام  بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين، وانتشرت الآليات العسكرية داخل البلدة، وقام جنود الاحتلال بتفتيش عدة منازل وتخريب محتوياتها داخل البلدة.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني انتشال 7 جثامين متحللة لشهداء من مختلف الفئات والأعمار من مناطق متفرقة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وما زالوا مستمرين في عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء.

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