حملات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية

شنت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة و فريق العمل التابع له بحملات تموينية بأنحاء المحافظة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٦ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحى، تخرير محضرين عدم إعلان عن أسعار الأسماك.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٩ محاضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحى و الفينو.

كما تم تحرير محضر بيع خبز شامى بسعر أزيد، تحرير عدد ٤ محاضر لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السجائر، وتحرير عدد ٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٢١ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

و كما شنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الادارة و اشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ١٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر ادارة مخبز سياحى بدون ترخيص، وتحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار الخبز السياحى، وتحرير عدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية.

وقامت إدارة تموين غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و تحت إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير عدد ٤١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد ٩ محاضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحى، وتحرير عدد ١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٦ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق.