محافظ الإسكندرية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالمزيد من المحبة والإخاء.

وأكد الشريف على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تعد تجسيدًا حقيقيًا للوحدة الوطنية التي يشتد بها الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.