أول تعليق من «معلول» بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي

علق النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإنجاز الذي حققه مع النادي وعبر عن سعادته الكبيرة بارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر لأول مرة في مسيرته.

ارتدى علي معلول شارة قيادة النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه خلال مباراة الفريق أمام الجونة مساء السبت في الدوري الممتاز.

ونشر على معلول عبر حسابه الرسمي على فيس بوك صورًا من المباراة وهو يرتدي شارة قيادة الأهلي وعلق عليها: "يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي، تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق.. أكن للنادي الأهلي وجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن".

وحمل "معلول" شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق الأحمر في 2016، وينفرد بين جميع اللاعبين الأجانب في الألفية الثالثة بهذا الإنجاز.

ونال النجم التونسي شارة قيادة الأهلي بعد استبدال كريم نيدفيد بأكرم توفيق في الدقيقة 60.

