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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

بصاروخ "كروز".. فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت فصائل عراقية اليوم الأحد أنها قامت باستهداف ميناء حيفا في دولة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام صاروخ "كروز مطور" يوم السبت الماضي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

 

وجاء في بيان صادر عن المقاومة في العراق، أن الهجوم تم تنفيذه عصر أمس كرد فعل على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

 

من جانبها، أعلنت السلطات الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار لتحذير المواطنين من وقوع هجمات محتملة في جنوب البلاد، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

 

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم تنشيط نظام التحذير من التسلل الجوي في وادي عربة بجنوب إسرائيل.

صاروخ كروز مطور إسرائيل ميناء حيفا