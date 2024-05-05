بصاروخ "كروز".. فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية اليوم الأحد أنها قامت باستهداف ميناء حيفا في دولة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام صاروخ "كروز مطور" يوم السبت الماضي، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وجاء في بيان صادر عن المقاومة في العراق، أن الهجوم تم تنفيذه عصر أمس كرد فعل على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت السلطات الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار لتحذير المواطنين من وقوع هجمات محتملة في جنوب البلاد، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم تنشيط نظام التحذير من التسلل الجوي في وادي عربة بجنوب إسرائيل.