رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي سبل الدفاع عن قضايا الأمة

بحث رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة الإسلامية وسبل تفعيل دور المنظمة في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال على هامش الافتتاح الرسمي لمؤتمر القمة الإسلامية (15) لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها اليوم بالعاصمة الغامبية بانجول.

وبحسب بيان الحكومة الجزائرية، شدد العرباوي على ضرورة إجراء عملية إصلاحية شاملة للمنظمة من أجل ضمان مواكبتها للتحديات متعددة الأبعاد ومواجهة المخاطر.

وفي السياق، أوضح البيان أن رئيس الحكومة الجزائرية التقى برئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، الذي جدد له تهاني الرئيس الجزائري بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، وإرادته القوية لتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والسنغال.

من جهته، حمل الرئيس السنغالي نقل تحياته وتقديره للرئيس الجزائري وتطلعه إلى اللقاء به قريبا، وفقا للبيان.