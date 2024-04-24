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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر ألبوم صور من داخل مصنع النصر للمسبوكات المحترق بالوراق

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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تنشر "البوابة نيوز" ألبوم صور من داخل مصنع النصر للمسبوكات المحترق بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

البداية بتلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع النصر للمسبوكات بقرية طناش بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

كما انتقل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلي موقع الحريق وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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أجهزة الأمن امن الجيزة بمنطقة الوراق بوابة نيوز قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة وزير الداخلية منطقة الوراق حريق مصنع النصر للمسبوكات