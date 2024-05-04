وصلة عشوائية تتسبب في حريق مخزن قطع غيار سيارات بالعجوزة| صور

نشب منذ قليل حريق هائل داخل مخزن قطع غيار سيارات أعلى سطح عقار نتيجة ماس كهربائي من وصلة عشوائية بدائرة قسم شرطة العجوزة وجرت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلي سطح عقار بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات أعلي سطح عقار وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وجرت السيطرة على الحريق.

وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا من وصلة عشوائية سبب نشوب الحريق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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