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السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

صبحي عسيلة: على المنظمات الدولية التدخل لإنقاذ أطفال غزة من المجازر الإسرائيلية

الدكتور صبحي عسيلة
الدكتور صبحي عسيلة
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قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكدت أن الأطفال في قطاع غزة يعانون مستويات وصفتها بـ"المدمرة"، ووسط كل ذلك يظهر موقف المؤسسات الدولية بشكل متخاذل للغاية.

وأضاف عسيلة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن "الأونروا" تحاول أن تبعث برسائل للمنظمات الدولية بأن يتدخلوا لإنقاذ أطفال غزة من المجازر الإسرائيلية، ولكن تظل هذه المنظمات متقاعسة عن أداء دورها، ويظل دور "الأونروا" مشرفا منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح أن الأيام الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على غزة شهدت توترات خطيرة بشأن الأطفال خصيصا، الذين لا يتحملون جرائم الكيان الصهيوني.

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