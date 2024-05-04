متظاهرون يتجمعون في تل أبيب للدعوة إلى انتخابات جديدة والإفراج عن الرهائن

يتجمع المتظاهرون في ساحة الديمقراطية في تل أبيب للاحتجاج على الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.

وتنظم الاحتجاج حركة "Change Generation"، وهي حركة تأسست بعد عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن وتغيير القيادة الإسرائيلية.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية أجزاء من شارع "بيجن" وشارع "كابلان" لاحتواء المظاهرة، وكذلك المخارج القريبة لطريق "أيالون" السريع لمنع المتظاهرين من منع حركة المرور.