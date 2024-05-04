قمة FDC تعلن تشكيل مجلس استشاري بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات قمة FDC السنوية الرائدة في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني عن تشكيل مجلس استشاري جديد يضم نخبة من خبراء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلين من أعضاء مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في الصناعة، تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع استراتيجية القمة المستقبلية التي تستهدف التحول إلى منصة متكاملة للصناعة تضم تحت مظلتها كافة المبادرات والبرامج التنموية، وتسلط الضوء على كافة المستجدات المحلية والإقليمية والعالمية من موضوعات نقاشية وتقنيات حديثة ومتغيرات فنية، بالإضافة إلى المساهمة البناءة في رسم خارطة طريق لمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

يضم المجلس الاستشاري كل من المهندس طارق شبكة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS والمهندس حسام صالح استشاري تكنولوجيا الاتصالات والإعلام الرقمي والمهندس تامر جاد الله، العضو المنتدب لشركة الهوية المالية الرقمية كما يضم المجلس كل من أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، والدكتور هاني الجبالي، عضو مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتورة عايدة الصبان، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، والمهندس أحمد عبداللطيف، عضو مجلس إدارة جمعية إنترنت مصر .

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري بالتعاون مع اللجنة المنظمة سيعمل على التخطيط الإستراتيجي لمكانة القمة في السوق المصري والمنطقة العربية والقارة الأفريقية خلال الدورتين المقبلتين ( 2024 -0252 )، وسيتبنى تطوير الموضوعات والأنشطة والمبادرات خلال الحدث، بالإضافة إلى العمل على صياغة الرؤى المستقبلية الناتجة عن الجلسات النقاشية والإعلان عن توصيات المؤتمر ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية لتعزيز مكانة ودور القمة في تطوير الصناعة