"إل جي" تكشف عن مجموعة الترفيه المنزلي الجديدة خلال حدثها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2024

كشفت شركة إل جي إلكترونيكس اليوم عن أحدث مجموعة منتجاتها في مجال الترفيه المنزلي خلال حدثها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2024، الذي أُقيم في فندق كونراد بأبوظبي.



تحت شعار "نعيد الابتكار معاً"، جذب الحدث أكثر من 500 زائر، وقدم فرصة لتجربة منتجات إل جي بشكل مباشر، بما في ذلك مجموعة منتجات الترفيه المنزلي التي تتضمن التلفزيونات، ومنتجات الصوت، والألعاب الإلكترونية.



رئيس إل جي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إيل هوان لي، أكد على التزام الشركة بتطوير منتجات تلبي احتياجات العملاء وتحسن من حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن الحدث يعكس هذا التوجه من خلال عرض أحدث الابتكارات التي تصمم بطريقة مبتكرة وعملية.

من بين أبرز المنتجات المعروضة في الحدث كانت تقنية OLED الجديدة من إل جي، بما في ذلك تليفزيون LG SIGNATURE OLED M بمقاس 97 بوصة، الذي يعتبر أول تليفزيون استهلاكي في العالم يتميز بتقنية Zero Connect التي تسمح بنقل ملفات الفيديو والصوت بدقة 4K لاسلكياً بمعدل 120 هرتز.



وعُرضت أيضاً شاشة StanbyME Go المبتكرة، وهي شاشة ذكية محمولة مزودة بتقنية FHD، ومجموعة من منتجات XBOOM للصوت، بما في ذلك مكبر الصوت XL9T والذي ينتج صوتاً هائلاً بقوة 1000 واط.



بالإضافة إلى ذلك، كشفت إل جي عن مجموعة متنوعة من شاشات الألعاب OLED وشاشات MyView الذكية التي تعزز الإنتاجية والترفيه.

واستعرضت الشركة أيضاً جهاز العرض المحمول LG CineBeam Q بدقة 4K، وشاشة Micro LED MAGNIT بمقاس 118 بوصة.